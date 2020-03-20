С лета из Симферополя запустят авиарейсы в Астрахань

20 Март 2020 2020-03-20T10:23:47+03:00

Время полета займет около двух часов

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Между Симферополем и Астраханью возобновятся прямые перелеты. Таких рейсов не было четыре года, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

Рейсы из Симферополя в Астрахань начнут выполняться с 6 июня.

- Авиасообщение между столицами Республики Крым и Астраханской области откроют впервые с 2016 года. Билеты уже поступили в продажу, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Время полета займет около двух часов. Рейсы будут выполняться до 26 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU