Увеличено количество авиарейсов из российских городов в Крым

20 Март 2020 2020-03-20T10:45:02+03:00

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В аэропорту Симферополь готовятся к увеличению количества пассажиров. Российские авиакомпании увеличивают количество полетов в Крым. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.

- Мы наблюдаем очень резкий рост объема заявок на полеты через аэропорт Симферополь. Для примера, компания «Уральские авиалинии» запросила дополнительные 1,1 тысячи рейсов в аэропорт. Мы готовимся к увеличению пассажиров. Спецтехники, средств перронной механизации, личного состава у нас достаточно, - сообщил гендиректор аэропорта.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о мерах безопасности, которые принимают на полуострове в связи с ожидаемым наплывом туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU