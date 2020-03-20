Вернувшиеся из-за границы крымчане могут оформить больничный онлайн

20 Март 2020 2020-03-20T10:55:57+03:00

Это позволит избежать контакта с другими людьми в больницах

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Всем крычмчанам, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран, предоставлена возможность оформить больничный удаленно. С 20 марта начал работу новый механизм дистанционного оформления этого документа.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, оформление больничного листа онлайн – временная мера. Однако распространяется она не только на тех, кто прибыл из неблагополучных по вирусу стран, но и на проживающих с ними родственников.

По мнению министра здравоохранения Крыма, мера создаст комфортные условия оформления больничного для находящихся на карантине гражданам, а также позволит избежать контактов с потенциальными носителями вируса.

Как указано в документе, для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахованное лицо направляет заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности и необходимые документы (сведения), посредством личного кабинета застрахованного лица, доступ к которому обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации.

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ИСТОЧНИК KP.RU