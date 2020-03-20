2020-03-20T11:06:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Спрос на продукты питания в Крыму остается повышенным

Чаще всего люди покупают крупы, мясные консервы, сахар-песок и мука
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму остается повышенным спрос на рынке потребительских товаров. Об этом сообщил Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

- По состоянию на 18 часов 19 марта спрос на рынке потребительских товаров остается повышенным. Потребность удовлетворяется в полном объеме. Особым спросом пользуются крупы, мясные консервы, сахар-песок и мука, - сообщил Игорь Михайличенко.

По его словам, имеются запасы указанных товаров и продуктов питания длительного хранения.

При этом заместитель председателя Совмина отметил, что 19 марта спрос на крупы и мясные консервы относительно предыдущего дня снизился на 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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