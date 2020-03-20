Аэропорту Симферополя отдадут тепловизоры, которые стоят на границе с Украиной
В аэропорту Симферополя контроль пассажиропотока тепловизорами ведется избирательно. Ручными приборами проверяют только сотрудников воздушной гавани и некоторых пассажиров.
Об этом стало известно сегодня во время заседания оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса в Крыму.
- В нашем распоряжении ручные тепловизоры, которыми мы досматриваем своих сотрудников и сторонних организаций - это порядка 3 тысяч человек, - сообщил генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.
В связи с тем, что в Крыму нет прямого авиасообщения с зарубежными странами, региональное управление Роспотребнадзора ведет частичную проверку пассажиров. Два стационарных тепловизора Росгрнастроя стоят без дела в упаковке на пункте пропуска через границу, который в настоящее время не функционирует.
- Так не пойдет, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Если у нас въездные ворота открыты из-за того, что у нас чего-то нет, то это фикция мер реагирования, и эффективности мы не достигнем.
Глава региона поручил принять решение о передаче тепловизоров аэропорту и обеспечить его сотрудников одноразовыми масками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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