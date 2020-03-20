Крымчан призывают сознаться в посещении Китая и Италии по украинскому загранпаспорту

20 Март 2020 2020-03-20T11:51:11+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил уголовным преследованием за сокрытие информации о поездке в страны, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции.

Возвращаясь домой с территории Украины крымчане не указывают, что находились на территории эпидемически не благополучных стран.

- Это те, у кого есть биометрические паспорта, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Я прошу помнить о гражданской ответственности, что имея риск привезти сюда заразу, вы подвергаете опасности жизнь близких, родственников, соседей и других крымчан.

По поручению главы, на пунктах пропуска через границу с Украиной будут размещены информационные стенды с призывом к гражданам указать данные о пребывании за рубежом.

- Если по итогу выяснится, что кто-то сокрыл и привез заразу на территорию Республики Крым, я буду настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении таких людей, - подчеркнул Аксенов, и добавил, что ожидание теста на коронавирус на границе составляет около 6 часов.

Отметим, что речь идет о крымчанах, оформивших украинские биометрические паспорта для перемещения за границу. В таком случае в базе пограничной службы РФ нет сведений о пребывании гражданина в эпидемически не благополучных странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU