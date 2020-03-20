Чиновники проверят, как перевозчики Крыма дезинфицируют маршрутки и автобусы

20 Март 2020 2020-03-20T11:50:50+03:00

Глава республики поручил представителям Минтранса РК выехать на каждое предприятие

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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от Министерства транспорта РК добиться от всех перевозчиков неукоснительного выполнения требований по дезинфекции подвижного состава.

- Приведение к единому стандарту работы не только государственных, но и частных [предприятий], чтобы все работали по единой повестке дня! Особенно меры, связанные с дезинфекцией, - подчеркнул Аксенов. - Нужен ежедневный мониторинг, всех перевозчиков контролировать.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что сотрудники ведомства проводят обзвон всех транспортных предприятий, однако глава республики потребовал заменить звонки выездными проверками.

- Основная проблема, с которой столкнулись: на «Крымтроллейбусе» смогли выдать по одной ватно-марлевой повязке для водителя с собой на смену. У частных перевозчиков еще запас на пару дней, - отметил Карпов.

Глава Крыма поручил передать предприятиям 20 тысяч масок, имеющихся в запасе у крымского правительства, и составить план поставок масок и ватно-марлевых повязок на ближайший месяц.

Напомним, крымские швейные фабрики и ателье начнут выпускать ватно-марлевые повязки, чтобы снабжать предприятия и учреждения полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU