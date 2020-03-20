В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн

20 Март 2020 2020-03-20T11:54:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство труда и социальной защиты Крыма разрабатывает единую форму подачи заявления в онлайн-режиме на все меры социальной поддержки. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

- Это необходимо, чтобы для того, чтобы исключить личное посещение молодых мам или пожилых граждан для назначения различных мер соцподдержки, - уточнила Романовская.

Также меры поддержки через интернет смогут получить малоимущие.

- Конечно, мы не сможем от гражданина сегодня подтвердить доходы, а это самое основное для назначения пособия малоимущих. Не по всем гражданам сегодня налоговая может предоставить такие данные. Особенно по тем, которые являются индивидуальными предпринимателями. Мы надеемся на сознательность граждан и на то, что после отмены режима повышенной готовности нам не придется отменять это пособие, - добавила министр.

По ее словам, упрощенный вид назначения мер поддержки введут в течение ближайшей недели.

Cтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU