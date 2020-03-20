В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн
Министерство труда и социальной защиты Крыма разрабатывает единую форму подачи заявления в онлайн-режиме на все меры социальной поддержки. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
- Это необходимо, чтобы для того, чтобы исключить личное посещение молодых мам или пожилых граждан для назначения различных мер соцподдержки, - уточнила Романовская.
Также меры поддержки через интернет смогут получить малоимущие.
- Конечно, мы не сможем от гражданина сегодня подтвердить доходы, а это самое основное для назначения пособия малоимущих. Не по всем гражданам сегодня налоговая может предоставить такие данные. Особенно по тем, которые являются индивидуальными предпринимателями. Мы надеемся на сознательность граждан и на то, что после отмены режима повышенной готовности нам не придется отменять это пособие, - добавила министр.
По ее словам, упрощенный вид назначения мер поддержки введут в течение ближайшей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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