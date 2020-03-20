2020-03-20T11:54:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн

Министерство труда и социальной защиты Крыма планирует разработать единую форму в течение недели
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Министерство труда и социальной защиты Крыма разрабатывает единую форму подачи заявления в онлайн-режиме на все меры социальной поддержки. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

- Это необходимо, чтобы для того, чтобы исключить личное посещение молодых мам или пожилых граждан для назначения различных мер соцподдержки, - уточнила Романовская.

Также меры поддержки через интернет смогут получить малоимущие.

- Конечно, мы не сможем от гражданина сегодня подтвердить доходы, а это самое основное для назначения пособия малоимущих. Не по всем гражданам сегодня налоговая может предоставить такие данные. Особенно по тем, которые являются индивидуальными предпринимателями. Мы надеемся на сознательность граждан и на то, что после отмены режима повышенной готовности нам не придется отменять это пособие, - добавила министр.

По ее словам, упрощенный вид назначения мер поддержки введут в течение ближайшей недели.

Cтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных погода порадует крымчан весенним теплом
Как изменится работа магазинов Симферополя в связи с угрозой коронавируса
ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ
Школьные занятия уходят в интернет и телевидение
Администрации городов и районов Крыма будут работать с людьми онлайн и по телефону
Информацию обо всех гражданах, приехавших из Украины, передают медикам
В Крыму запретили посещать дома престарелых
В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн
Крымчан призывают сознаться в посещении Китая и Италии по украинскому загранпаспорту
Чиновники проверят, как перевозчики Крыма дезинфицируют маршрутки и автобусы
Швейные фабрики и ателье Крыма начнут выпускать ватно-марлевые повязки
Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников в Крыму продлили до 1 сентября
Аэропорту Симферополя отдадут тепловизоры, которые стоят на границе с Украиной
В изоляторах находятся 16 крымчан с подозрением на коронавирус
Спрос на продукты питания в Крыму остается повышенным
Вернувшиеся из-за границы крымчане могут оформить больничный онлайн
Увеличено количество авиарейсов из российских городов в Крым
С лета из Симферополя запустят авиарейсы в Астрахань
«Крымтроллебусу» к валидаторам понадобились кондукторы
Погода на 20 марта: утром заморозки, днем до +14
Похолодание серьезно ударило по сельскому хозяйству Крыма
Бывшего главврача Ленинской больницы будут судить за взятку
Волонтеры несколько часов пытались спасти дельфина от смерти
Из-за угрозы коронавируса лайнер «Князь Владимир» отказался покидать порт
В номерах крымских гостиниц появятся антисептики
Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки
В Симферополе и Севастополе 20 марта частично отключат электричество
Чемпионат Крыма по футболу отменен из-за коронавируса
Путин пообещал поддержать присвоение жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов