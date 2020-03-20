2020-03-20T12:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Информацию обо всех гражданах, приехавших из Украины, передают медикам

В течение 14 дней все путешественники - дома под наблюдением
Анастасия ЖУКОВА
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В пунктах пропуска всем измеряют температуруВ пунктах пропуска всем измеряют температуруФото: Анастасия ЖУКОВА
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Всех граждан, приезжающим в Крым с территории Украины, теперь тоже отправляют на карантин на 14 дней.

- На пунктах пропуска каждому лицу вручают постановление о соблюдении режима изоляции на 14 дней. Информацию передаем в лечебные сети Республики Крым для динамического наблюдения, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Всем, кто проходит через крымские пункты пропуска, измеряют температуру бесконтактным способом с помощью специальных тепловизоров. По данным Роспотребнадзора, ни одного лица с признаками ОРВИ на границе за последнее время не выявили.

Как сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская, у Совета министров РК есть информация обо всех гражданах, которые прибывают с территории Украины. За последние сутки границу пересекли 515 человек в обе стороны, 331 из них - гражданин РФ, а 172 - граждане Украины.

На Украине подтверждено уже 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На территории Республики Крым - пока ни одного. При этом 16 человек находятся в инфекционных изоляторах с подозрением на коронавирус, еще 212 - дома на карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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