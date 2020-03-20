2020-03-20T12:42:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Администрации городов и районов Крыма будут работать с людьми онлайн и по телефону

А у всех сотрудников начнут ежедневно измерять температуру
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Большинство обращений граждан в администрациях будут принимать по телефонуБольшинство обращений граждан в администрациях будут принимать по телефонуФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

У сотрудников администраций городов и районов Крыма будут проверять температуру из-за угрозы коронавируса. Такое поручение Совет министров РК дал всем муниципалитетам региона.

- Замер температуры, установка тепловизоров. Если нет возможности использовать тепловизор - обычный градусник всегда есть.Людей с температурой отправляют домой на лечение или в больницу. В помещениях для проведения совещаний рекомендовано устанавливать приборы по обеззараживанию - это рециркуляторы или кварцевые лампы, города и районы уже закупку проводят, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что коллективы администраций обеспечены масками для индивидуальной защиты на 100%. Во время личного приема граждан чиновники обязаны носить маску.

При этом по максимуму администрациям рекомендовано перевести общение с гражданами в телефонный или онлайн-режим. Аналогичные рекомендации получили многофункциональные центры (МФЦ).

- Работа не должна прекращаться, сроки остаются те же. Но один заболевший в администрации или Совете министров выбьет [из строя] половину сотрудников сразу, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Премьер-министр Юрий Гоцанюк также добавил, что все администрации открыли дополнительные горячие линии, куда жители городов и районов могут обратиться с вопросами - не только по поводу коронавируса, но и по любым поводам.

В Крыму по состоянию на 20 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных погода порадует крымчан весенним теплом
Как изменится работа магазинов Симферополя в связи с угрозой коронавируса
ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ
Школьные занятия уходят в интернет и телевидение
Администрации городов и районов Крыма будут работать с людьми онлайн и по телефону
Информацию обо всех гражданах, приехавших из Украины, передают медикам
В Крыму запретили посещать дома престарелых
В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн
Крымчан призывают сознаться в посещении Китая и Италии по украинскому загранпаспорту
Чиновники проверят, как перевозчики Крыма дезинфицируют маршрутки и автобусы
Швейные фабрики и ателье Крыма начнут выпускать ватно-марлевые повязки
Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников в Крыму продлили до 1 сентября
Аэропорту Симферополя отдадут тепловизоры, которые стоят на границе с Украиной
В изоляторах находятся 16 крымчан с подозрением на коронавирус
Спрос на продукты питания в Крыму остается повышенным
Вернувшиеся из-за границы крымчане могут оформить больничный онлайн
Увеличено количество авиарейсов из российских городов в Крым
С лета из Симферополя запустят авиарейсы в Астрахань
«Крымтроллебусу» к валидаторам понадобились кондукторы
Погода на 20 марта: утром заморозки, днем до +14
Похолодание серьезно ударило по сельскому хозяйству Крыма
Бывшего главврача Ленинской больницы будут судить за взятку
Волонтеры несколько часов пытались спасти дельфина от смерти
Из-за угрозы коронавируса лайнер «Князь Владимир» отказался покидать порт
В номерах крымских гостиниц появятся антисептики
Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки
В Симферополе и Севастополе 20 марта частично отключат электричество
Чемпионат Крыма по футболу отменен из-за коронавируса
Путин пообещал поддержать присвоение жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов