Администрации городов и районов Крыма будут работать с людьми онлайн и по телефону

20 Март 2020 2020-03-20T12:42:36+03:00

Большинство обращений граждан в администрациях будут принимать по телефону Фото: Анастасия ЖУКОВА

А у всех сотрудников начнут ежедневно измерять температуру

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У сотрудников администраций городов и районов Крыма будут проверять температуру из-за угрозы коронавируса. Такое поручение Совет министров РК дал всем муниципалитетам региона.

- Замер температуры, установка тепловизоров. Если нет возможности использовать тепловизор - обычный градусник всегда есть.Людей с температурой отправляют домой на лечение или в больницу. В помещениях для проведения совещаний рекомендовано устанавливать приборы по обеззараживанию - это рециркуляторы или кварцевые лампы, города и районы уже закупку проводят, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что коллективы администраций обеспечены масками для индивидуальной защиты на 100%. Во время личного приема граждан чиновники обязаны носить маску.

При этом по максимуму администрациям рекомендовано перевести общение с гражданами в телефонный или онлайн-режим. Аналогичные рекомендации получили многофункциональные центры (МФЦ).

- Работа не должна прекращаться, сроки остаются те же. Но один заболевший в администрации или Совете министров выбьет [из строя] половину сотрудников сразу, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Премьер-министр Юрий Гоцанюк также добавил, что все администрации открыли дополнительные горячие линии, куда жители городов и районов могут обратиться с вопросами - не только по поводу коронавируса, но и по любым поводам.

В Крыму по состоянию на 20 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU