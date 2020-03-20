Школьные занятия уходят в интернет и телевидение

20 Март 2020 2020-03-20T12:47:35+03:00

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С 30 марта все школы Крыма переходят на дистанционное обучение. К электронной платформе уже подключились 90% школ.

- С понедельника все школы находятся на плановых каникулах, но 84 школы уходят на дистанционное обучение - у них сегодня последний день каникул, - сообщила министр образования науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. - С 30 марта все школьники переходят на домашнее обучение.

Дистанционные занятия будут идти на базе crossplatform. Вдобавок, с 23 марта на телеканале «Первый крымский» запускается трансляция обучающих телепрограмм.

- Первая программа - «Домашнее задание» - будет транслироваться с 23 марта, - уточнила Лаврик. - Будут сняты уроки по четырем предметам: русский язык и математика, как обязательные для 9 и 11 класса по ОГЭ и ЕГЭ, а также биология и химия. Еще один предмет «Обществоведение» войдет в радиопрограмму.

Детские сады будут работать в штатном режиме с повышенными профилактическими мерами. Опыт Москвы показывает, что 40% детей продолжают посещать детсады, но их количество уменьшается. Минобразования прогнозирует, что в Крыму будет аналогичная ситуация.

Организацию дистанционного учебного процесса в субъекте регламентирует приказ Минпросвещения РФ от 17 марта. Свои нормативные акты Минобразования Крыма разместит на официальном сайте и сайтах образовательных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU