На выходных погода порадует крымчан весенним теплом

20 Март 2020 2020-03-20T14:58:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На этих выходных в Крым вернется весеннее потепление: полярные воздушные массы покидают атмосферный фронт полуострова.

Как сообщили КП-Крым в Гидрометцентре, 21 и 22 марта заморозки на поверхности почвы и в воздухе ослабеют, температура в степных и предгорных районах составит от -1 до -3. По всему Крыму днем столбик термометра поднимется до +14-+16 градусов, а ночью температура воздуха составит +1-+6.

По словам главы Гидрометцентра Татьяны Любецкой, холод отходит: днем будет ясно, а ночью переменная облачность.

- Только того, что нам нужно, - осадков, - к сожалению, ждать не приходится, - отметила Любецкая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU