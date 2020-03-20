2020-03-20T14:58:09+03:00
Общество

На выходных погода порадует крымчан весенним теплом

Холода постепенно покидают полуостров
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Весеннее потепление возвращается.Весеннее потепление возвращается.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На этих выходных в Крым вернется весеннее потепление: полярные воздушные массы покидают атмосферный фронт полуострова.

Как сообщили КП-Крым в Гидрометцентре, 21 и 22 марта заморозки на поверхности почвы и в воздухе ослабеют, температура в степных и предгорных районах составит от -1 до -3. По всему Крыму днем столбик термометра поднимется до +14-+16 градусов, а ночью температура воздуха составит +1-+6.

По словам главы Гидрометцентра Татьяны Любецкой, холод отходит: днем будет ясно, а ночью переменная облачность.

- Только того, что нам нужно, - осадков, - к сожалению, ждать не приходится, - отметила Любецкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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