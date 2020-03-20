Минкурортов: Массовых отказов от отдыха в Крыму нет

20 Март 2020 2020-03-20T15:02:24+03:00

Продажи на майские праздники и лето составляют 35-90%

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Минкурортов Крыма не фиксирует оттока туристов в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусной инфекции. Напротив, крупные туроператоры, ориентированные на выездной туризм, готовы направлять клиентов в Крым.

По данным министра курортов Вадима Волченко, из почти 800 крупных средств размещения в настоящий момент гостей принимает 271 объект. Из них 149 отчитались по мерам противоэпидемической безопасности. Запасы дезинфицирующий средств составляют от 1 до 4 месяцев.

- В выходные дни мы объедем большую часть санаторно-курортных организаций, проверим это лично, - заверил Волченко и добавил, что Минкурортов направило рекомендации по профилактике коронавируса всем руководителям санаторно-курортных организаций.

Загрузка, по данным Минкурортов, составляет 30-50%, что соответствует показателям прошлого года.

Еще около 30 тысяч туристов находятся в Крыму в частном секторе. Отказы от ранее забронированного отдыха, по словам Волченко, на докарантинном уровне, и на майские праздники и лето Крым продан на уровне 35-90%.

До 1 апреля в администрациях курортных городов и поселков должны составить полный перечень средств размещения, включая гостевые дома и квартиросдатчиков.

Напомним, по информации туроператоров Крыма, на весенние каникулы и майские праздники отменены групповые и школьные туры. Бронировки на сезон идут за счет индивидуальных путешественников.

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ИСТОЧНИК KP.RU