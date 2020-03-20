Минкурортов: Массовых отказов от отдыха в Крыму нет
Минкурортов Крыма не фиксирует оттока туристов в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусной инфекции. Напротив, крупные туроператоры, ориентированные на выездной туризм, готовы направлять клиентов в Крым.
По данным министра курортов Вадима Волченко, из почти 800 крупных средств размещения в настоящий момент гостей принимает 271 объект. Из них 149 отчитались по мерам противоэпидемической безопасности. Запасы дезинфицирующий средств составляют от 1 до 4 месяцев.
- В выходные дни мы объедем большую часть санаторно-курортных организаций, проверим это лично, - заверил Волченко и добавил, что Минкурортов направило рекомендации по профилактике коронавируса всем руководителям санаторно-курортных организаций.
Загрузка, по данным Минкурортов, составляет 30-50%, что соответствует показателям прошлого года.
Еще около 30 тысяч туристов находятся в Крыму в частном секторе. Отказы от ранее забронированного отдыха, по словам Волченко, на докарантинном уровне, и на майские праздники и лето Крым продан на уровне 35-90%.
До 1 апреля в администрациях курортных городов и поселков должны составить полный перечень средств размещения, включая гостевые дома и квартиросдатчиков.
Напомним, по информации туроператоров Крыма, на весенние каникулы и майские праздники отменены групповые и школьные туры. Бронировки на сезон идут за счет индивидуальных путешественников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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