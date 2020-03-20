2020-03-20T16:08:26+03:00
Общество

Почти три сотни гаражей подлежат сносу в Симферополе

Владельцев объектов на Никанорова просят проявить сознательность
Анна КИРИЕНКО
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Гаражи снесут в любом слечае, лучше вывезти самому. Фото: kianews24.ruГаражи снесут в любом слечае, лучше вывезти самому. Фото: kianews24.ru
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Почти три сотни гаражей подлежат сносу на одной из улиц Симферополя. Нестационарные объекты размещены без правовых оснований, сообщает КИА.

Металлические гаражи в количестве 295 штук пойдут под снос на улице Никанорова, напротив домов №9 и №11. По постановлению администрации, объявление о демонтаже гаражей поделит публикации в городской газете и размещению на информационных щитах рядом с конструкциями.

Если хозяева не проявят сознательность, принудительный демонтаж гаражей произведут сотрудники департамента городского хозяйства администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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