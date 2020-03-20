Почти три сотни гаражей подлежат сносу в Симферополе
Почти три сотни гаражей подлежат сносу на одной из улиц Симферополя. Нестационарные объекты размещены без правовых оснований, сообщает КИА.
Металлические гаражи в количестве 295 штук пойдут под снос на улице Никанорова, напротив домов №9 и №11. По постановлению администрации, объявление о демонтаже гаражей поделит публикации в городской газете и размещению на информационных щитах рядом с конструкциями.
Если хозяева не проявят сознательность, принудительный демонтаж гаражей произведут сотрудники департамента городского хозяйства администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU