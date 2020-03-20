2020-03-20T16:55:41+03:00
Общество

На автостанции Крыма перестанут пускать без билета

Пропускной режим является временно мерой
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Новшество ждет автостанции Симферополя.Новшество ждет автостанции Симферополя.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

На автостанциях Крыма с 23 марта заработает пропускной режим. Без предъявления билета пассажир не сможет попасть на платформу.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, с 23 по 29 марта билеты будут требовать на автостанции железнодорожного вокзала Симферополя.

А вот автовокзал «Евпатория» и станция «Судак» изменений ждут 24 марта.

Эти меры безопасности пока проводятся в тестовом режиме, но в скором времени их введут на постоянной основе.

Крымчанам советуют заранее покупать билеты в кассах автостанций или онлайн, чтобы не создавать очереди при входе на платформу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попасть в МФЦ Крыма можно только по записи
Захарова помогла севастопольским дайверам выбраться с Филиппин
На автостанции Крыма перестанут пускать без билета
Почти три сотни гаражей подлежат сносу в Симферополе
Опубликован перечень официальных ресурсов по коронавирусу в России
Профосмотры и диспансеризация в Крыму отменяются
Минкурортов: Массовых отказов от отдыха в Крыму нет
На выходных погода порадует крымчан весенним теплом
Как изменится работа магазинов Симферополя в связи с угрозой коронавируса
ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ
Школьные занятия уходят в интернет и телевидение
Администрации городов и районов Крыма будут работать с людьми онлайн и по телефону
Информацию обо всех гражданах, приехавших из Украины, передают медикам
В Крыму запретили посещать дома престарелых
В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн
Крымчан призывают сознаться в посещении Китая и Италии по украинскому загранпаспорту