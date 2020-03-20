На автостанции Крыма перестанут пускать без билета
На автостанциях Крыма с 23 марта заработает пропускной режим. Без предъявления билета пассажир не сможет попасть на платформу.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, с 23 по 29 марта билеты будут требовать на автостанции железнодорожного вокзала Симферополя.
А вот автовокзал «Евпатория» и станция «Судак» изменений ждут 24 марта.
Эти меры безопасности пока проводятся в тестовом режиме, но в скором времени их введут на постоянной основе.
Крымчанам советуют заранее покупать билеты в кассах автостанций или онлайн, чтобы не создавать очереди при входе на платформу.
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ИСТОЧНИК KP.RU