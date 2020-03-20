Захарова помогла севастопольским дайверам выбраться с Филиппин

20 Март 2020 2020-03-20T17:11:37+03:00

С острова Себу сотня сограждан доберется до Дубаи, а оттуда в Москву

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Севастопольские дайверы вернутся домой благодаря содействию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Спортсмены застряли на филиппинском острове Себу и теперь могут вернутся домой через Дубай, сообщает ForPost.

- Единственный рейс из РФ в ОАЭ будет летать вместо Абу-Даби в Дубай – аэропорт, к которому могут добраться наши соотечественники для вылета на Родину, - пишет издание.

Изменение в поручение правительства России по ограничению авиасообщения с ОАЭ было сделано после обращения группы дайверов в МИД РФ. С сегодняшнего дня пассажирские перевозки между РФ и ОАЭ осуществляется по маршрутно Москва–Дубай и обратно.

- Теперь сотня наших сограждан может улететь с Себу до Дубаи, а потом до Москвы. Хотим выразить огромную признательность сотрудникам МИДа, которые нас поддержали, лично Марии Захаровой – хороший человек! – и ребятам из средств массовой информации, – сообщил представитель группы дайверов Алексей Мардасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU