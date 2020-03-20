Попасть в МФЦ Крыма можно только по записи
Крымские МФЦ начинают прием граждан только по предварительной записи. Такое решение приняли в качестве профилактики угрозы коронавируса.
Как сообщили в ГБУ РК «МФЦ», записаться на прием можно с 23 марта. Для этого нужна стандартная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации.
Льготники смогут записаться через контакт-центр ГБУ РК «МФЦ» по телефонам: 8 (3652) 60 49 20 (многоканальный) и +7 (978) 950 94 50. Специально для льготников также создадут смс-рассылку с номером талона.
А вот для получения готовых документов талон не понадобится. Всю информацию крымчане смогут узнать через тот же контакт-центр или официальные группы в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU