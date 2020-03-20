Священник из Крыма начал принимать православных верующих онлайн
Настоятель Свято-Екатерининского храма в Симферополе иерей Дионисий Волков начнет онлайн-консультации с людьми, которым нужна психологическая и духовная помощь.
- Каждый день, в режиме онлайн, я готов уделять время индивидуально каждому, кому нужны духовный совет от священника, психологическая поддержка или эмоциональная разгрузка, - рассказал отец Дионисий.
Он отметил, что помощь готов оказать и крымский кризисный центр «Дом для мамы». Психологи, социологи и юристы этого учреждения готовы консультировать людей онлайн по всем волнующим вопросам.
К тому же, консультировать готовы не только крымчан, но и жителей других регионов России, а также других стран с параллельным переводом на английский язык.
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ИСТОЧНИК KP.RU