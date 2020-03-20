Священник из Крыма начал принимать православных верующих онлайн

20 Март 2020 2020-03-20T18:53:01+03:00

Крымский кризисный центр «Дом для мамы» также будет помогать консультировать нуждающихся

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Настоятель Свято-Екатерининского храма в Симферополе иерей Дионисий Волков начнет онлайн-консультации с людьми, которым нужна психологическая и духовная помощь.

- Каждый день, в режиме онлайн, я готов уделять время индивидуально каждому, кому нужны духовный совет от священника, психологическая поддержка или эмоциональная разгрузка, - рассказал отец Дионисий.

Он отметил, что помощь готов оказать и крымский кризисный центр «Дом для мамы». Психологи, социологи и юристы этого учреждения готовы консультировать людей онлайн по всем волнующим вопросам.

К тому же, консультировать готовы не только крымчан, но и жителей других регионов России, а также других стран с параллельным переводом на английский язык.

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ИСТОЧНИК KP.RU