В Крыму росгвардеец ограбил пьяного мужчину
Крымский гарнизонный военный суд рассматривает дело в отношении росгвардейца, который во время несения службы ограбил мужчину.
По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемый остановил пьяного гражданина. Далее он потребовал вывернуть карманы, а после ударил того в грудь и отобрал 1700 рублей.
На момент преступного совершения росгвардеец был начальником патруля войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, передает пресс-служба суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU