2020-03-20T19:35:40+03:00
Происшествия

В Крыму росгвардеец ограбил пьяного мужчину

Во время преступления он нес службу
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Росгвардеец предстал перед военным судомРосгвардеец предстал перед военным судомФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымский гарнизонный военный суд рассматривает дело в отношении росгвардейца, который во время несения службы ограбил мужчину.

По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемый остановил пьяного гражданина. Далее он потребовал вывернуть карманы, а после ударил того в грудь и отобрал 1700 рублей.

На момент преступного совершения росгвардеец был начальником патруля войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, передает пресс-служба суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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