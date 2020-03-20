В Белогорском районе на стадо коз напали волки
В селе Кирпичное Белогорского района на днях волки напали на стадо коз.
Как рассказала КП-Крым жена пастуха Светлана Юмахина, ее муж возвращался с пастбища примерно в 22.00. Он гнал стадо из 50 коз домой, и уже в 150 метрах от жилых домов на горизонте появились волки.
Сначала они распугали стадо, и пока пастух сгонял убежавших вперед животных, хищники растерзали троих отставших, а четвертую козочку ранили. Сам пастух не пострадал.
- Приезжал глава сельского совета, будем писать прошение, чтобы нам помогли. Приезжал егерь, тоже сказал, что будут помогать. Но пока не знаю, как, - рассказала КП-Крым Светлана. - Единственный выход – отпугивать волков петардами. Лично я еду сегодня за тибетским мастифом.
По словам Светланы, примерно два года назад в этом же селе волки загрызли семь овец. А несколько месяцев назад на хищников жаловались жители села Дозорное.
Напомним, в прошлом году власти Крыма намеревались уменьшить поголовье волков на полуострове.
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ИСТОЧНИК KP.RU