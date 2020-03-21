Погода на 21 марта: утром заморозки, днем до +15

21 Март 2020 2020-03-21T08:32:44+03:00

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В Крыму 21 марта утром в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1…-3°. Днем воздух прогреется до 10-15 тепла, передает Крымский гидрометцентр.

В Симферополе сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Севастополе также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем +12…+14°.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU