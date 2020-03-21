Погода на 21 марта: утром заморозки, днем до +15
В Крыму 21 марта утром в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1…-3°. Днем воздух прогреется до 10-15 тепла, передает Крымский гидрометцентр.
В Симферополе сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
В Севастополе также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем +12…+14°.
В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
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ИСТОЧНИК KP.RU