В Симферополе и Керчи пройдут первые проверки по профилактике коронавируса
С сегодняшнего дня начинаются проверочные рейды в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе по профилактическим мерам не распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание проверяющие будут обращать на наличие средств индивидуальной защиты у работников общественного питания, торговли, транспорта, а также сферы услуг.
- Сформированы группы, которые с сегодняшнего дня будут осуществлять ежедневный мониторинг, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, накануне Минздрав Крыма направил 41 тысячу масок для нужд транспортных предприятий, аэропорта Симферополь и МФЦ. Предприятия в Керчи, Симферополе и Джанкое принимают заказы на пошив марлевых повязок, и их контакты направлены главам муниципалитетов. Со своей стороны правительство Крыма обратилось в Минпромторговли РФ с просьбой предоставить региону еще 5 миллионов масок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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