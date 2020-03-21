2020-03-21T11:48:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Симферополе и Керчи пройдут первые проверки по профилактике коронавируса

Водители автобусов и продавцы в магазинах должны быть в масках
Анна КИРИЕНКО
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С сегодняшнего дня начнут проверять транспорт и магазины Симферополя и КерчиС сегодняшнего дня начнут проверять транспорт и магазины Симферополя и КерчиФото: Мария ЛЕНЦ
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С сегодняшнего дня начинаются проверочные рейды в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе по профилактическим мерам не распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание проверяющие будут обращать на наличие средств индивидуальной защиты у работников общественного питания, торговли, транспорта, а также сферы услуг.

- Сформированы группы, которые с сегодняшнего дня будут осуществлять ежедневный мониторинг, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, накануне Минздрав Крыма направил 41 тысячу масок для нужд транспортных предприятий, аэропорта Симферополь и МФЦ. Предприятия в Керчи, Симферополе и Джанкое принимают заказы на пошив марлевых повязок, и их контакты направлены главам муниципалитетов. Со своей стороны правительство Крыма обратилось в Минпромторговли РФ с просьбой предоставить региону еще 5 миллионов масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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