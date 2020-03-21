В аэропорту Симферополя начали измерять температуру всем пассажирам

21 Март 2020 2020-03-21T12:05:45+03:00

В воздушной гавани организовали тотальный контроль за здоровьем пассажиров Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В аэропорту Симферополя начали измерять температуру всем прибывающим пассажирам.

- Для этого при обслуживании рейсов в терминале задействована международная зона прибытия, где работают стационарные дистанционные тепловизоры, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани. - При недомогании пассажиры, посетители и сотрудники могут обратиться за квалифицированной помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала.

Температуру работников аэропорта тоже теперь измеряют ежедневно. Всех сотрудников обеспечили медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и перчатками.

Кроме того, в аэропорту теперь информируют о мерах профилактики коронавируса с помощью аудио и визуального оповещения.

Спецтранспорт и места общего пользования усиленно дезинфицируют, особенно дверные ручки, стойки регистрации, перила эскалаторов. На всякий случай системы вентиляции и кондиционеры в пассажирском терминале проверили на исправность.

Напомним, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU