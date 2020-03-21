Минкурортов насчитало за границей 33 крымчанина

21 Март 2020 2020-03-21T13:15:54+03:00

Туры за рубеж стоят очень дешево, но возвращение домой может стать бесценным Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В настоящее время в туристических поездках за рубежом находится 33 крымчанина. Из них треть отдыхает в Тайланде. Такие данные на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции привел премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, данные Министерства курортов и туризма Крыма, полученные от турагентов и туроператоров, свидетельствуют о том, что крымчане также находятся на отдыхе в Шри-Ланке, ОАЭ, Турции, Доминикане и Абхазии. Сколько граждан находится за рубежом в частном порядке точных данных нет. Ростуризм только создает интернет-ресурс для сбора информации с мест о пребывании российских граждан и плановых датах возвращения.

На ближайшие даты крымчане приобрели 132 заграничных тура.

- Прошу воздержаться от поездок за границу или перенести их по возможности, - подчеркнул Гоцанюк.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала количество россиян, застрявших за рубежом из-за карантинных мер, отмены авиарейсов и закрытия границ. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину. В большинстве случаев речь идет о туристах. Их возвращением занимаются все консульские службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU