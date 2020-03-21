Аксенов будет первым, кто сообщит о коронавирусе в Крыму

21 Март 2020 2020-03-21T14:07:57+03:00

Пока глава Крыма не сообщил, коронавируса в Крыму нет. Фото: стоп-кадр видео оперативного штаба

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет первым, кто сообщит о случае заражения коронавирусной инфекцией на территории республики. Это произойдет в том случае, если все тесты покажут наличие у больного в организме нового вируса.

- Я первый, кто в данном случае сделает официальное заявление, не дожидаясь совещания, - заверил Аксенов сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции. - Если Наталья Александровна (Пеньковская — глава теруправления Роспотребнадзора, прим. ред) позвонит и скажет, что несколько ступеней тестирования по коронавирусу, в ту же секунду я это заявление сделаю.

По последним данным более 850 человек прошли обследование, и случаев заболеваний коронавирусной инфекции на территории Республики Крым и Севастополя не выявлено.

Под медицинское наблюдение становятся все лица, которые пересекают государственную границу РФ. На домашнем карантине находятся 286 человек, в стационарах - 22 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU