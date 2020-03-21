Бдительные крымчане сообщают о соседях, вернувшихся из-за границы

21 Март 2020 2020-03-21T15:00:34+03:00

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Сознательные крымчане информируют Роспотребнадзор и Минздрав о прибывших из-за границы соседях. За сутки поступило несколько десятков звонков с подобной информацией.

- На горячую линию за день поступило 88 звонков,- сообщила глава теруправления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Есть 34 звонка о прибывших из неблагополучных стран. У нас жители активно сообщают о соседях, которые в наших списках не значатся.

Из 50 звонков, поступивших на «горячую» линию Минздрава, часть также касалась вернувшихся из Европы соседей. Однако даже желающие пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции не знают, куда обращаться?

- К сожалению поступает достаточно много информации о том, что люди приезжают (из-за границы), некоторые сами обращаются в службы, им говорят, что перезвонят и не перезванивают, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Кто может нам гарантировать, что мы обследуем всех въезжающих? Люди ездили через другие города РФ за границу, вернулись домой.

По информации регионального управления ФСБ, с 1 марта из неблагополучных по эпидемической обстановке стран в Крым вернулись 49 человек, в том числе 8 из КНР и 13 из Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU