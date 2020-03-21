Первый заболевший коронавирусом в Крыму: Роспотребнадзор опубликовал новые данные
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Крыму. Роспотребнадзор РФ опубликовал свежие данные по состоянию на 21 марта.
Так за сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. В их числе впервые обозначена Республика Крым.
- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели,- указано в сообщении. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
По информации КП-Крым, первый подтвержденный инфицированный COVID-2019 не так давно вернулся из Европы. В каждом случае выявляются контактные лица для их перемещения под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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