2020-03-21T17:29:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый заболевший коронавирусом в Крыму: Роспотребнадзор опубликовал новые данные

Первый заболевший коронавирусом в Крыму посещал одну из эпидемически неблагополучных стран
Анна КИРИЕНКО
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Вирус пересек границу вместе с путешественником из ЕвропыВирус пересек границу вместе с путешественником из Европы
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Первый заболевший коронавирусом выявлен в Крыму. Роспотребнадзор РФ опубликовал свежие данные по состоянию на 21 марта.

Так за сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. В их числе впервые обозначена Республика Крым.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели,- указано в сообщении. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

По информации КП-Крым, первый подтвержденный инфицированный COVID-2019 не так давно вернулся из Европы. В каждом случае выявляются контактные лица для их перемещения под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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