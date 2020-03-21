2020-03-21T18:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Бюджетникам сказали готовится к переходу на дистанционную работу

В первую очередь дома останутся родители дошколят и младшеклассников
Анна КИРИЕНКО
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Приемы граждан скоро перейдут в онлайнПриемы граждан скоро перейдут в онлайнФото: Иван МАКЕЕВ
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Государственные и муниципальные учреждения Крыма получили рекомендации по разработке штатного расписания при переходе на дистанционную работу. Пока оснований для отмены обычного режима нет, но такие рекомендации Минтруд РФ рассылает в регионы.

- В первую очередь это будет касаться родителей дошколят, а также учащихся 1-4 классов, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Это не касается работников, которые обладают допуском к государственной тайне, либо работают с документами, которые должны находиться в помещении министерств и комитетов.

Для перехода на дистанционный режим на персональные компьютеры сотрудников необходимо установить программы для работы с документами и базами данных.Каждый министр и руководитель ведомства самостоятельно определяет, какие сотрудники могут перейти на дистанционную работу.

Кроме того, на период карантина Минсоц Крыма возобновляет программы поддержки рынка труда, которые применялись в переходный период 2014-15 года для предотвращения массовых увольнений и сокращений.

- Мы помним, как убирали, белили, красили, теперь можно проводить дезинфекцию, или отправить сотрудников на повышение квалификации или дополнительное образование, - напомнила Романовская.

Она заверила, что на время карантина работники бюджетной сферы, в первую очередь педагоги, будут получать заработную плату равноценную до карантинному периоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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