Бюджетникам сказали готовится к переходу на дистанционную работу
Государственные и муниципальные учреждения Крыма получили рекомендации по разработке штатного расписания при переходе на дистанционную работу. Пока оснований для отмены обычного режима нет, но такие рекомендации Минтруд РФ рассылает в регионы.
- В первую очередь это будет касаться родителей дошколят, а также учащихся 1-4 классов, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Это не касается работников, которые обладают допуском к государственной тайне, либо работают с документами, которые должны находиться в помещении министерств и комитетов.
Для перехода на дистанционный режим на персональные компьютеры сотрудников необходимо установить программы для работы с документами и базами данных.Каждый министр и руководитель ведомства самостоятельно определяет, какие сотрудники могут перейти на дистанционную работу.
Кроме того, на период карантина Минсоц Крыма возобновляет программы поддержки рынка труда, которые применялись в переходный период 2014-15 года для предотвращения массовых увольнений и сокращений.
- Мы помним, как убирали, белили, красили, теперь можно проводить дезинфекцию, или отправить сотрудников на повышение квалификации или дополнительное образование, - напомнила Романовская.
Она заверила, что на время карантина работники бюджетной сферы, в первую очередь педагоги, будут получать заработную плату равноценную до карантинному периоду.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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