Погода в Крыму на 22 марта: без осадков и тепло до +15

22 Март 2020 2020-03-22T08:20:52+03:00

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22 марта, в воскресенье, на Крымском полуострове штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Черное море еще довольно прохладное, температура морской воды: в Феодосии +8°, Алуште +9°, Ялте +10°, в Севастополе +10° и Евпатории +9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU