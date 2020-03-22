Минздрав Республики Крым: Первый пациент с коронавирусом получает нужное лечение

22 Март 2020 2020-03-22T08:48:05+03:00

Делается все, чтобы заболевший выздоровел. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Заболевший был на карантине еще до момента подтверждения инфекции

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Пациент с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусной

инфекцией в Республике Крым получает все необходимые процедуры и лекарства.

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ОРВИ с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

В ведомстве отмечают, что заболевший был на карантине еще до момента подтверждения грозного диагноза. Теперь же он проходит все лечение, которое рекомендовано федеральным Минздравом.

Состояние у него средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, температура в норме. За людьми, с которыми он контактировал установили меднаблюдение, они находятся в изоляции.

Заболевший, когда въезжал в страну через автомобильный пункт пропуска не сообщил, что едет из страны, которая неблагополучна по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU