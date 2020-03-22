Минздрав Республики Крым: Первый пациент с коронавирусом получает нужное лечение
Пациент с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусной
инфекцией в Республике Крым получает все необходимые процедуры и лекарства.
- Пациент, ранее прибывший из Франции, госпитализирован с симптомами
ОРВИ с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
В ведомстве отмечают, что заболевший был на карантине еще до момента подтверждения грозного диагноза. Теперь же он проходит все лечение, которое рекомендовано федеральным Минздравом.
Состояние у него средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, температура в норме. За людьми, с которыми он контактировал установили меднаблюдение, они находятся в изоляции.
Заболевший, когда въезжал в страну через автомобильный пункт пропуска не сообщил, что едет из страны, которая неблагополучна по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU