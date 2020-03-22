Поклонская заявила о самоизоляции: «Мы с дочерью не выходим из квартиры»

22 Март 2020 2020-03-22T16:45:52+03:00

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Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская рассказала, какие она меры принимает из-за угрозы эпидемии короновируса.

- Я не езжу в Крым с момента появления коронавируса в Москве, - сообщила Наталья Поклонская на своей странице в соцсетях. - Мы с дочерью не выходим из квартиры, не гуляем, не посещаем кинотеатры, магазины и находимся в Москве.

Политик объяснила, что она просто соблюдает все меры, принятые по недопущению распространения вируса.

Наталья Поклонская попросила соотечественников «не разъезжать по улицам, не рваться в Крым, а посидеть дома».

В Крыму уже выявлен первый заболевший, который недавно вернулся из Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU