В Симферополе и Севастополе 23 марта частично не будет электричества

22 Март 2020 2020-03-22T20:02:14+03:00

На полуострове идет ремонт оборудования для передачи тока

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23 марта, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно отключат свет. Перебои возникнут из-за того, что энергетики приводят в порядок трансформаторы и электролинии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Ульяны Громовой, 23, 26-32 (чет);

ул. Народная, 69-71 (нечет);

ул. Туркенича, 2, 12-30 (чет), 5-17 (нечет);

ул. Любовь Шевцовой, 26-48 (чет), 25-51 (нечет);

ул. Объездная, 2, 3;

пер. Заводской, 1;

ул. Степная, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);

ул. Целинная, 2-18 (чет), 1-37 (нечет);

ул. Сосновая, 1-17 (нечет);

Каменский массив: садовые товарищества «Автобусник», «Автобусник-2», «Скала», «Полет», Пчелка», «Автомобилист», «Автомобилист-1», «Вишневый сад», «Бодрость», «Водник», «Изыскатель» (Садовод-2), «Ягодка»

СЕВАСТОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00

пл. Пирогова 6-А;

ул. Льва Толстого 4-16 (чет) 4-А,8-А,12-А,18-А;

ул. Белкина 1, 11;

Загородняя балка (ГК «Кипарис-2»);

с 9.00 до 13.00

ул. Урицкого, 12-14;

с 9.00 до 14.00

Балка Бермана: садовые товарищества «Перископ», «Надежда»;

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова, 117, 125, 131;

ул. Генерала Хрюкина, 3-5;

ул. Маршала Геловани, 30, 32-А, 32;

ул. Циолковского, 1;

ул. Челюскинцев, 38-94;

ул. Богданова, 1;

Любимовка: ул. Федоровская, 108; про. Хуторской, 2-14, 18-22, 1-19, 35-37; проезд Федоровский, 4, 8-24, 23; туп Федоровский, 3-а, 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU