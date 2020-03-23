Погода в Крыму 23 марта: Штормовое предупреждение

23 Март 2020 2020-03-23T08:13:34+03:00

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Мартовское потепление в Крым пришло ненадолго: в понедельник, 23 марта, на полуострове снова заморозки.

- В начале рабочей недели на погодные условия в Крыму будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Ночная температура воздуха понизится до 0…+5, в степных и предгорных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки -1…-5; днем воздух прогреется всего до +4…+10, - рассказали в крымском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют днем 23 марта небольшие дожди. Ветер северо-восточный усилится до 17-22 м/с.

На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU