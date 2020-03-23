2020-03-23T08:13:34+03:00
Общество

Погода в Крыму 23 марта: Штормовое предупреждение

Ночью - заморозки, днем - дожди
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Погода в понедельник будет портитьсяПогода в понедельник будет портитьсяФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Мартовское потепление в Крым пришло ненадолго: в понедельник, 23 марта, на полуострове снова заморозки.

- В начале рабочей недели на погодные условия в Крыму будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Ночная температура воздуха понизится до 0…+5, в степных и предгорных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки -1…-5; днем воздух прогреется всего до +4…+10, - рассказали в крымском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют днем 23 марта небольшие дожди. Ветер северо-восточный усилится до 17-22 м/с.

На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24