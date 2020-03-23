2020-03-23T08:26:04+03:00
Общество

В Минкурортов Крыма создали горячую линию для помощи крымчанам, застрявшим за границей

Также колл-центр будет консультировать по вопросам отдыха на полуострове
Анастасия ЖУКОВА
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Горячая линия работает круглосуточноГорячая линия работает круглосуточноФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Министерстве курортов и туризма Крыма создали ситуационный штаб для помощи туристам за пределами РФ.

Все, кто оказался за границей и не может вернуться на полуостров из-за перекрытых границ, могут звонить по телефону 8 800 511 80 18.

Операторы работают круглосуточно, звонки бесплатны как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Кроме того, крымчане в затруднительной ситуации могут обратиться на официальные страницы Министерства курортов и туризма РК во всех социальных сетях и по электронному адресу minkurort@mtur.rk.gov.ru.

- «Горячая линия» также оказывает консультационные услуги для туристов и жителей Крыма по всем вопросам, касающимся отдыха в Крыму, - рассказали в пресс-службе курортного ведомства. - Ситуационный штаб в оперативном режиме будет отрабатывать взаимодействие с объектами размещения, туроператорами и турагентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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