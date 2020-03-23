На Черноморском флоте сформировали экипажи новых малых ракетных кораблей

23 Март 2020 2020-03-23T09:39:43+03:00

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Скоро выйдут из судостроительных заводов в море два новых малых ракетных корабля (МРК) для Черноморского флота - «Грайворон» и «Циклон». Для них сформировали экипажи.

Все отобранные для службы на новых МРК моряки - офицеры и контрактники. Сейчас они отправились в Санкт-Петербург, чтобы пройти переподготовку в учебном центре Военно-Морского Флота.

- Личному составу предстоит пройти общую корабельную подготовку и стажировку на предприятиях промышленности с целью изучения технических средств, корабельного оборудования и вооружения которые им предстоит эксплуатировать в дальнейшем, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

После того, как военнослужащие пройдут обучение, их направят на судостроительный завод, чтобы моряки могли осваивать новые корабли и готовить их к приему в состав ВМФ.

СПРАВКА КП

МРК «Гайворон» - восьмой корабль серии «Буян-М», многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль ближней морской зоны, предназначенный для защиты экономической зоны государства. Корабли этого проекта применялись в Каспийском и Средиземном море для поражения целей в Сирии. На Черноморском флоте уже есть три корабля такого проекта - «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

МРК «Циклон» - корабль серии «Каракурт». Будет первым на Черноморском флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU