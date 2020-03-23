Вернувшихся из-заграницы чиновников Крыма проверяют на коронавирус

23 Март 2020 2020-03-23T10:25:09+03:00

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Все чиновники Крыма, в том числе члены местного правительства, которые побывали в командировках заграницей, находятся на контроле Министерства здравоохранения РК.

Лабораторные исследования, как сообщили в пресс-службе министерства, проводятся в соответствии с действующими протоколами.

В частности, недавно из командировки в Объединенных Арабских Эмиратов вернулись министр финансов республики Ирина Кивико и министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко. На момент их возвращения на полуостров ограничительные мероприятия по ОАЭ установлены не были, отмечает Минздрав.

22 марта в Крыму был зафиксирован первый инфицированный коронавирусом. Им оказался мужчина из Евпатории, который ездил во Францию и возвращался оттуда через Украину. Сегодня мужчина находится в евпаторийской больнице, его состояние оценивают, как средне-тяжелое. Все, с кем он успел контактировать, также находятся под наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU