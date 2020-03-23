В Крыму 754 человека находятся под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T10:35:26+03:00

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В Крыму на 23 марта под динамическим наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией находится 754 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

- 38 человек наблюдаем в стационаре. 33 из тех, кто находится под динамическим наблюдением, это лица старше 60 лет. Естественно, к ним у нас более пристальное внимание, - сообщил Чемоданов.

Также министр здравоохранения сообщил, что первый заболевший коронавирусом в Крыму, который вернулся из Франции, находится в удовлетворительном состоянии, опасений за его здоровье нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU