Коронавирус в Крыму: Первый заболевший успел побывать на работе до карантина

23 Март 2020 2020-03-23T10:38:02+03:00

Первый заболевший приехал в Крым из Франции. Фото: Архив КП

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Первый крымчанин, который заразился коронавирусом, успел побывать на работе до того, как его поместили на карантин.

- Сотрудники, с которыми он работал, передали информацию, что он появлялся 15 числа на работе, хотя он категорически это отрицал, - сообщила на заседании оперативного штаба глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Все контактировавшие с ним отстранены от работы, за ними установлено медицинское наблюдение, они находятся в режиме самоизоляции.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Крыму зарегистрировали 21 марта. Житель Евпатории вернулся с семьей из Франции, на полуостров заехал через границу с Украиной. О том, что был в неблагополучной по коронавирусу стране, на пункте пропуска сразу не сообщил. Позднее его госпитализировали с симптомами ОРВИ.

Сейчас он находится под медицинским наблюдением в Евпатории. По данным Минздрава РК, его состояние удовлетворительное.

Специалисты определили весь круг общения зараженного, контактировавших с ним людей поместили на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU