Заключенные Керченских колоний будут шить защитные маски для Крыма

23 Март 2020 2020-03-23T10:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько государственных и частных предприятий Крыма, а также заключенные двух Керченских колоний буду шить ватно-марлевые повязки и защитные маски для жителей полуострова.

Как сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк во время ежедневного заседания оперативного штаба по коронавирусу, об этом удалось договориться после соответствующего поручения главы РК Сергея Аксенова.

- На подвозе марля. Наша керченская (колония, - Ред.) может нам пошить маски для крымчан для профилактических мероприятий по коронавирусу, - заявил Гоцанюк, отчитываясь по ситуации по профилактике распространения коронавируса в Крыму.

Глава РК Аксенов заявил, что в Крыму будет сформирован запас в 400 тысяч масок. 197 тысяч масок будет получено от Министерства промышленности, 200 тысяч будет куплено, а 20 тысяч масок будет предоставлено от Управления федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее правительство приняло решение восполнить недостаток масок старыми ватно-марлевыми повязками. Местные швейные предприятия уже готовы начать производство.

- Швейные фабрики, ателье - в частности, Судак, Керчь, Ялта - они запускают работу для пошива ватно-марлевых повязок, - сообщал на прошлой неделе премьер-министр Гоцанюк.

В свою очередь вице-премьер Елена Романовская просила все швейные предприятия, у которых есть запасы марли на складах, сообщить об этом в Совет министров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU