Профилактика коронавируса в Крыму: Обследовано 146 человек за сутки

23 Март 2020 2020-03-23T11:00:04+03:00

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За последние сутки специалисты межрегионального управления Роспотребназдора по Республике Крым и Севастополю обследовали 146 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила руководитель ведомства Наталья Пеньковская.

- Из них 21 человек находится в стационаре, в инфекционных боксах, проходят обследование по протоколам. Также проверяются лица с диагнозом пневмония - их 51. Лиц с диагнозом ОРВИ и грипп за сутки нет. Лаборатория работает в режиме повышенной готовности, недостатка в тест-системах нет, - рассказала Наталья Пеньковская.

Она также отметила, что специалисты Роспотребнадзора проверяют данные о гражданах, которые пересекли границу. Их всех тоже тестируют на новую коронавирусную инфекцию. По словам Пеньковской, работа осложняется тем, что многие указывают контактные данные и адреса, не соответствующие действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU