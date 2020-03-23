Минздрав Крыма закупит медицинские маски по 30 рублей за штуку
Министерство здравоохранения Крыма закупит медицинские маски по 30 рублей за штуку.
- Удалось найти порядка 200 тысяч по 30 рублей и порядка 3 тысяч по 26 рублей, - рассказал глава ведомства Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба.
В наличии у Минздрава есть 197 тысяч масок, их распределят согласно квотам в различные медучреждения, еще порядка 20 тысяч ватно-марлевых повязок смогут пошить заключенные керченских колоний.
В рознице цена одной маски сейчас составляет 50-60 рублей, однако даже за такие деньги приобрести товар невозможно, в большинстве аптек масок попросту нет.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»