Минздрав Крыма закупит медицинские маски по 30 рублей за штуку

23 Март 2020 2020-03-23T11:54:27+03:00

Медицинские маск в Крыму днем с огнем не сыщешь Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Министерство здравоохранения Крыма закупит медицинские маски по 30 рублей за штуку.

- Удалось найти порядка 200 тысяч по 30 рублей и порядка 3 тысяч по 26 рублей, - рассказал глава ведомства Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба.

В наличии у Минздрава есть 197 тысяч масок, их распределят согласно квотам в различные медучреждения, еще порядка 20 тысяч ватно-марлевых повязок смогут пошить заключенные керченских колоний.

В рознице цена одной маски сейчас составляет 50-60 рублей, однако даже за такие деньги приобрести товар невозможно, в большинстве аптек масок попросту нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU