2020-03-23T12:23:15+03:00
Общество

Транспортным предприятиям Крыма не хватает защитных масок

Водители автобусов пренебрегают средствами личной защиты
Никита ПОЛЬКО
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Сотрудников транспортных предприятий проверяют ежедневно.Сотрудников транспортных предприятий проверяют ежедневно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Каждый день больше 8 тысяч медицинских защитных масок нужно водителям пассажирских автобусов, сотрудникам автостанций и автовокзалов Крыма. При этом сегодня в наличии только 4,5 тысячи масок.

Как сообщил министр транспорта РК Сергей Карпов, сегодня только на работу транспортных предприятий Крыма необходимо 8459 масок в сутки.

- В наличии на сегодняшнее утро у нас 4,5 тысячи масок. Только по «Крымтроллейбусу» и «Крымавтотрансу», то есть по нашим предприятиям, около тысячи масок в день нужно на работу сотрудников. Это водители, кассиры и сотрудники автостанций, которые непосредственно работают с пассажирами, - сообщил Карпов во время ежедневного штаба по профилактике коронавируса.

Каждый день на всех автостанциях и автовокзалах Крыма проводится проверка транспорта, водителей проверяют на наличие масок, средств защиты, санобработки салонов автобусов и наличие соответствующих отметок в путевых листах.

- Ни одного необработанного автобуса не обнаружено, - сказал Карпов и добавил, что водители автобусов зачастую не надевают маски, а возят их в карманах «на всякий случай».

По данным оператора железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, за прошедшие сутки в поездах дальнего следования и на ж/д вокзалах и станциях заболевших сотрудников либо пассажиров не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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