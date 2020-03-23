В Симферополе почтили память крымскотатарского деятеля Исмаила Гаспринского

23 Март 2020 2020-03-23T14:07:06+03:00

Со дня его рождения прошло 169 лет

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В Симферополе отметили 169-ю годовщину со дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского.

Участники мероприятия почтили память выдающего общественного деятеля минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

- Крым гордится своими земляками и бережно хранит память о них, среди которых особое место принадлежит Исмаилу Гаспринскому. Он является достоянием всего человечества. Мы в свою очередь, должны сохранить и передать память о нем и его научных трудах молодому поколению, - отметил заместитель главы администрации города Симферополя Владимир Осипенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU