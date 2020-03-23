В Симферополе почтили память крымскотатарского деятеля Исмаила Гаспринского
В Симферополе отметили 169-ю годовщину со дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского.
Участники мероприятия почтили память выдающего общественного деятеля минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.
- Крым гордится своими земляками и бережно хранит память о них, среди которых особое место принадлежит Исмаилу Гаспринскому. Он является достоянием всего человечества. Мы в свою очередь, должны сохранить и передать память о нем и его научных трудах молодому поколению, - отметил заместитель главы администрации города Симферополя Владимир Осипенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU