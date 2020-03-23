2020-03-23T14:26:55+03:00
Общество

Ремонт идет по графику: Когда откроют мост на ул Гагарина в Симферополе

Глава администрации побывала на стройке [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Мост уже залили бетоном. Фото: Пресс-службы администрации Симферополя.Мост уже залили бетоном. Фото: Пресс-службы администрации Симферополя.
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Ремонт моста на симферопольской улице Гагарина идет по графику: бетон набирает прочность, залит цоколь под ограждение пешеходной части сооружения.

Об этом сообщила глава администрации столицы Крыма Елена Проценко по итогам своего визита на ремонтируемый мост.

Напомним, что движение по мосту на улице Гагарина перекрыли 30 ноября. Сперва власти рассчитывали, что капитальный ремонт моста закончат 15 декабря, но во время работ выяснилось, что балки и опоры моста находятся в ужасном состоянии и требуют замены.

Согласно последним данным, движение по мосту на улице Гагарина обещают восстановить 20 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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