Теперь официально: Школы Крыма начали работать дистанционно

23 Март 2020 2020-03-23T14:53:22+03:00

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Все школы Крыма официально переведены на дистанционную форму обучения до 12 апреля. Соответствующий указ подписан главой РК Сергеем Аксеновым.

Однако, по заявлению родителей в школах могут организовать работу дежурных групп для учеников 1-4 классов численностью не более 12 человек.

При этом детские сады продолжат работать в обычном режиме. Родители сами будут решать, оставлять ли своих детей в садики или нет.

Напомним, что с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.

В минувшую субботу, 21 марта, у жителя Евпатории официально подтвердили заражение новой коронавирусной инфекцией. Мужчина вернулся в Крым из Европы через территорию Украины 14 марта, заграницей он посещал Францию и Польшу . Через 2 дня у него проявились симптомы ОРВИ, и крымчанина госпитализировали в инфекционный бокс городской больницы Евпатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU