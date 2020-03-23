Стоимость антисептиков в Крыму выросла на 70 рублей
На цены повлияли поставщики, которые привозили товар с материка
Цена флакона доходит до 100 рублей.Фото: Никита ПОЛЬКО
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Цены на кожные антисептики выросли. В аптеках цена некоторых антисептиков поднялась с 22 до 91 рубля за 100 миллилитров по сравнению с январем-февралем.
Как стало известно во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, стоимость подняли поставщики, которые привозили товар с материка. Их список в скором времени передадут в управление Федеральной антимонопольной службы и Минпромторг РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU