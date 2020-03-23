Стоимость антисептиков в Крыму выросла на 70 рублей

23 Март 2020 2020-03-23T15:00:32+03:00

На цены повлияли поставщики, которые привозили товар с материка

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Цены на кожные антисептики выросли. В аптеках цена некоторых антисептиков поднялась с 22 до 91 рубля за 100 миллилитров по сравнению с январем-февралем.

Как стало известно во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, стоимость подняли поставщики, которые привозили товар с материка. Их список в скором времени передадут в управление Федеральной антимонопольной службы и Минпромторг РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU