Сильный ветер принес в Крым штормовое предупреждение
Два дня жителям республики стоит быть особо осторожными
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Усиление северо-восточного ветра ожидается в Крыму в течение трех суток, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, с вечера 23 марта по 25 марта порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.
Во время непогоды крымчан просят соблюдать правила безопасности: избегать линий электропередач, рекламных щитов, вывесок. Лучше не выходить в море и отказаться от походов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU