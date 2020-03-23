Сильный ветер принес в Крым штормовое предупреждение

23 Март 2020 2020-03-23T15:50:25+03:00

Два дня жителям республики стоит быть особо осторожными

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Усиление северо-восточного ветра ожидается в Крыму в течение трех суток, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, с вечера 23 марта по 25 марта порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

Во время непогоды крымчан просят соблюдать правила безопасности: избегать линий электропередач, рекламных щитов, вывесок. Лучше не выходить в море и отказаться от походов.

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ИСТОЧНИК KP.RU