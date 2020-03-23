В Евпатории нашли и сожгли десятки килограммов сыра и колбасы

23 Март 2020 2020-03-23T16:58:14+03:00

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В магазинах Евпатории нашли и конфисковали несколько килограмм итальянской колбасы и голландского сыра. Ввоз этих продуктов на территорию России запрещен.

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, 17 марта, во время проверки, в евпаторийском магазине нашли голландские сыры и итальянские колбасы общим весом 22 и 21 килограмм.

Владелец товаров документации о происхождении, качестве и безопасности предоставить не смог. Сама же продукция не имела российской маркировки и сроков годности. Все изъятые товары сожгли.

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ИСТОЧНИК KP.RU