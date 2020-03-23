В Керчи перевернулся учебный автомобиль
В Керчи перевернулся учебный автомобиль. ДТП произошло в районе Гагаринского кольца, сообщили очевидцы в соцсетях.
В пресс-службе ГИБДД по Крыму сообщили, что авария случилась в 9.10 утра напротив дома №4 на улице Горького.
- Учащаяся одной из автошкол во время управления учебным автомобилем перепутала педали: нажала на газ вместо тормоза. Сидящий рядом мастер экстренно затормозил, чтобы предотвратить ДТП, а затем машина перевернулась, - сообщили в ведомстве.
К месту ДТП выехали сотрудники ДПС и скорая помощь. Также в ГИБДД сообщили, что никто не пострадал.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU