23 Март 2020 2020-03-23T18:22:25+03:00

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В Керчи перевернулся учебный автомобиль. ДТП произошло в районе Гагаринского кольца, сообщили очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГИБДД по Крыму сообщили, что авария случилась в 9.10 утра напротив дома №4 на улице Горького.

- Учащаяся одной из автошкол во время управления учебным автомобилем перепутала педали: нажала на газ вместо тормоза. Сидящий рядом мастер экстренно затормозил, чтобы предотвратить ДТП, а затем машина перевернулась, - сообщили в ведомстве.

К месту ДТП выехали сотрудники ДПС и скорая помощь. Также в ГИБДД сообщили, что никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU