2020-03-23T18:20:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Симферополе закрылась на карантин ледовая школа Ильи Авербуха

Дети не будут заниматься две недели
Надежда ДАЦЮК
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Юные хоккеисты уже посетили несколько тренировок. Фото: пресс-служба школы "Наследие"Юные хоккеисты уже посетили несколько тренировок. Фото: пресс-служба школы "Наследие"
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Ледовая школа фигуриста Ильи Авербуха в Симферополе приостановила свою работу в целях профилактики распространения коронавируса.

- С 23 марта школа зимних видов спорта «Наследие» закрывается на карантин, - сообщили в пресс-службе.

Также в школе уточнили, что на смотр хоккеистов еще до запрета массовых мероприятий в Крыму пришло намного меньше детей, чем было запланировано.

Старший тренер спортшколы Мария Орлова, мастер спорта международного класса, отметила, что двухнедельный перерыв не очень хорошо скажется на подготовке спортсменов. Однако в нынешних условиях это необходимая мера.

- Прежде всего, нужно думать о здоровье и не допустить распространения коронавируса. Кроме того, тренерский состав пока что не планирует выставлять на ближайших соревнованиях детей, которые занимаются в школе. Поэтому перерыв не принесет большого ущерба в тренировочном процессе, - сообщила Орлова.

Основатель школы Илья Авербух посоветовал не поддаваться панике.

- Мне очень не нравится, что мы начинаем отгораживаться, не понимая, что это общая беда. И только вместе мы можем ее победить. Нужно следить за собой и своими близкими. Я верю, что все будет хорошо, - выразил свое мнение фигурист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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